Etiyopya evlerde Kovid-19 taraması yapacak
ADDİS Etiyopya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, kapı kapı dolaşarak sağlık taraması yapılıyor.
13.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:30
Etiyopya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin farklı eyaletlerinde başlatılan uygulamaya, emekli olmuş 1200 doktor da gönüllü olarak eşlik ediyor.
Yöntemle, ülkede Kovid-19 semptomları taşıyanların tespit ve izole edilmesi amaçlanıyor.
Salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ülkede, 4'ten fazla kişinin herhangi bir amaç için toplanması yasaklandı.
Ülkede şimdiye kadar 74 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA