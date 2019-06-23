Etiyopya Genelkurmay Başkanı koruması tarafından öldürüldü

Etiyopya Başbakanlık Ofisi, ülkenin genelkurmay başkanı Seare Mekonnen'in evinde koruması tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Başbakan Abiy Ahmed, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve üst düzey danışmanı Ezez Wasie'nin Amhara özerk eyaletine yönelik bir darbe girişimini engellemeye çalışırken öldürüldüklerini söyledi.

Amhara'daki ayrı bir saldırıda, bölgesel yönetimin lideri Ambachew Mekonnen de, bir danışmanıyla beraber öldürülmüştü.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bölgedeki darbe girişiminden Amnaha üst düzey güvenlik yetkilisi Asaminew Tsige'yi sorumlu tuttu.

General Seare'nin danışmanı Gezai Abera'nın da, Genelkurmay Başkanı'nın koruması tarafından öldürüldüğü, korumanın gözaltına alındığı açıklandı.

Başbakanlık İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Amhara bölgesel yönetimine yönelik darbe girişiminin Anayasa'yı hedef aldığı ve federal hükümetin bu silahlı grubu durduracak tam kapasiteye sahip olduğu" belirtildi.

Amhara neden önemli?

Amhara, ülkedeki 9 özerk eyaletten biri.

Amhara etnik grubunun ana vatanı olarak bilinen eyalet, ülkenin nüfusu en fazla olan ikinci bölgesi.

Amhara ve Gumuz etnik grupları arasında genellikle toprak meselesinden çıkan çatışmalar nedeniyle bölgede onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Başbakan Abiy ise, ordu içindeki isyan dalgasını durdurmakta zorlanıyor.

Nisan 2018'de hükümet karşıtı ayaklanma sonrası ülkenin başına gelen Abiy, siyasi mahkumların salıverilmesi, ekonomik reformlar ve insan hakları ihlallerinin sorumlularının yargılanması yönünde attığı adımlar nedeniyle önemli bir kesimin desteğini alırken, diğer yandan bölgesel etnik gerginlikleri yönetmekte zorlanıyor.