Etiyopya Halkları Günü" Dans ve Kahveyle Kutlandı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:41



06 Aralık 2018 Perşembe 12:41

ADDİS Etiyopya'da her yıl düzenlenen Etiyopya Milletleri, Milliyetleri ve Halkları Günü kutlamaları bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.Başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda başlayan ve ülke çapında hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen etkinliklere farklı etnik gruplardan binlerce kişi katıldı.Geleneksel kıyafetleriyle meydana akın eden halk, farklı yörelere özgü müziklerle hep birlikte dans etti.Alanda yapılan konuşmalarda, son dönemde etnik çatışmaların görüldüğü ülke için barış ve birlik mesajları verilirken, yaklaşık 10 bin kişiye kahve ikram edildi.Kutlamalara katılan Birhanu Teddas, AA muhabirine, bugün Etiyopya'nın kültürünü ve birlikteliğini göstermek istediklerini kaydederek "Ben kuzeydenim, Amharalıyım. Ülkenin bazı yerlerinde problemler var ancak bunların bitmesi için dua ediyoruz. Gelecekten umutluyum." dedi.Güney halklarından Mekonen Alem de bu özel günün diğer farklı halklara duyulan saygı ve sevgiyi ortaya koymak için fırsat olduğunu dile getirdi.Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Etiyopya Halk Günü, 80'den fazla farklı etnik gruba ev sahipliği yapan Etiyopya'da başta Addis Ababa olmak üzere birçok şehirde kutlanıyor.