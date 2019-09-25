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Etiyopya Hedasi Barajı'nda geri adım atmıyor

ADDİS Etiyopya Elektrik Enerjisi (EEP) İcra Kurulu Başkanı Abraham Belay, Nil Havzası ülkeleri arasında uzun yıllardır tartışmalara yol açan Hedasi Barajı'nın gelecek yıl elektrik üretmeye başlayacağını yineledi.

25.09.2019 11:06Etiyopya Hedasi Barajı'nda geri adım atmıyor
ADDİS Etiyopya Elektrik Enerjisi (EEP) İcra Kurulu Başkanı Abraham Belay, Nil Havzası ülkeleri arasında uzun yıllardır tartışmalara yol açan Hedasi Barajı'nın gelecek yıl elektrik üretmeye başlayacağını yineledi.
Belay, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hedasi Barajı inşaatının yüzde 68,3'ünün tamamlandığını ve gelecek yıl 750 megavat elektrik üretimine başlamakta kararlı olduklarını belirtti.

Baraj tamamıyla tamamlanmadan faaliyete geçecek iki güç ünitesinin yapımının yarılandığını kaydeden Belay, barajın sağ ve sol taraflarındaki yüksekliğin 145 metreye ulaştığını dile getirdi.
Belay, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin müzakerelere ilişkin açıklamalarının, barajın inşasını etkilemeyeceğini, bunun "müzakereye kapalı bir egemenlik meselesi" olduğunu ifade etti.
Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Mısır yönetimi, 17 Eylül'de, Hedasi Barajı ile ilgili gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadığını ve eylül ayı sonunda Sudan'ın başkenti Hartum'da acil bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ediyor.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Etiyopya, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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