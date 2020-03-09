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Etiyopya, her sektörden Türk yatırımcı bekliyor

Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti.

09.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:35
Etiyopya, her sektörden Türk yatırımcı bekliyor
Etiyopya 'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Etiyopya, Ekonomi
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