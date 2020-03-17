Etiyopya koronavirüs şüphesiyle bin kişiyi takibe aldı
Etiyopya, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 kişinin temas kurduğu yaklaşık bin kişiyi takibe aldığını duyurdu.
17.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:16
Etiyopya , ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 kişinin temas kurduğu yaklaşık bin kişiyi takibe aldığını duyurdu.
Etiyopya Kamu Sağlığı Enstitüsü, yaptığı açıklamada, ülkede 34 kişinin karantina altında tutulduğunu ve test sonuçlarının beklendiğini bildirdi.
Enstitü, şimdiye kadar testleri pozitif çıkan 5 kişiyle temas kuran ve tek tek tespit edilen bin kişinin ise takip altına alındığını belirtti.
Ülkede koronavirüs nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikler iptal edilirken, okullarda da eğitime ara verildi.
Afrika 'daki vaka sayısı 400'ü geçti
Şimdiye kadar Afrika'da 30'dan fazla ülkede virüs görülürken, vaka sayısı da 400'ü aştı.
Liberya ve Nijerya'da bugün yeni vakalar görülürken, Ruanda'da virüse yakalananların sayısı 2'den 7'ye çıktı.
Etiyopya Kamu Sağlığı Enstitüsü, yaptığı açıklamada, ülkede 34 kişinin karantina altında tutulduğunu ve test sonuçlarının beklendiğini bildirdi.
Enstitü, şimdiye kadar testleri pozitif çıkan 5 kişiyle temas kuran ve tek tek tespit edilen bin kişinin ise takip altına alındığını belirtti.
Ülkede koronavirüs nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikler iptal edilirken, okullarda da eğitime ara verildi.
Afrika 'daki vaka sayısı 400'ü geçti
Şimdiye kadar Afrika'da 30'dan fazla ülkede virüs görülürken, vaka sayısı da 400'ü aştı.
Liberya ve Nijerya'da bugün yeni vakalar görülürken, Ruanda'da virüse yakalananların sayısı 2'den 7'ye çıktı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Güncel
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti