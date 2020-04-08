Etiyopya Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Etiyopya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.
08.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:54
Başbakan Abiy Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, salgının önlenmesini durdurmak için ülke genelinde OHAL uygulanacağını belirtti.
Açıklamada, alınan tüm önlemlere rağmen hastalığın hızlı yayıldığına işaret edildi.
Şimdiye kadar 52 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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