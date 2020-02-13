Haberler » Güncel » Etiyopya meclisi, tartışmalı 'dezenformasyon' yasasını geçirdi - Haber

Etiyopya meclisi, tartışmalı "dezenformasyon" yasasını geçirdi

Etiyopya, uzun süredir muhalefetin tepkilerine neden olan "nefret söylemi ve dezenformasyonu önleme" yasası teklifini meclisten geçirdi.

13.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:54Etiyopya meclisi, tartışmalı
, uzun süredir muhalefetin tepkilerine neden olan "nefret söylemi ve dezenformasyonu önleme" yasası teklifini meclisten geçirdi.
Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, basın organları ve sosyal medyada yer alan metin, fotoğraf ve görüntülerde nefret söylemi ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesini hedefleyen yeni yasa teklifini oy çokluğuyla kabul etti.
Hükümetin, şiddet, nefret ve ayrımcılığın önüne geçmek için yürürlüğe koyduğu yasa, kamuoyuna açıklandığı ilk günden bu yana farklı çevrelerin tepkisine neden oldu.
Yasanın, ağustos ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde muhalifleri sindirmek için kullanılabileceği ileri sürülüyor.
Etnik çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve evini terk ettiği ülkede, gerginliklerin arttığı dönemlerde sık sık internet kesintisine gidiliyor.

Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:32:35