Etiyopya "Meskel" ateşini yaktı

ADDİS Etiyopya 'da Ortodoks Hristiyanlar, her yıl kutlanan Meskel Bayramı öncesinde ülkenin dört bir yanında şenlik ateşleri yaktı.Meskel adı verilen "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü öncesi başkent Addis Ababa'da yapılan kutlamaların merkezi yine bayramla aynı adı taşıyan ve haç anlamına gelen Meskel meydanı oldu.Devlet ve din adamlarının yanı sıra halkın ve turistlerin de akın ettiği kutlamalarda şenlik ateşinin (Demera) ve mumların yakılmasıyla ziyaretçiler benzersiz bir seyir deneyimi yaşadı.Geleneksel beyaz kıyafetlerini giyerek meydana akın eden binlerce Etiyopyalı,ateşin etrafında dua edip, ilahi ve şarkılar söyledi.Etiyopya Ortodok Kilisesi Patriği Abune Mathias, burada yaptığı konuşmasında, son dönemde Oromo etnik grubuna mensup bazılarının kendi Ortodoks Kiliselerini kurma fikrine karşı çıkarak, "Ayrılık yaratan hareketler zararlı ve bir an önce durdurulmaları gerekiyor. Ortak varlığımız olan barış ve birliğimizi korumayı sürdürmeliyiz." dedi.Tarihi kaynaklara göre, "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü, 4. yüzyılda Roma İmparatoriçesi Helena'nın Hz. İsa'nın gerildiğine inanılan haçı keşfetmesi ve kutlamalar için ateş yakmasıyla başladı.Yüzyıllardır Etiyopyalı ve Eritreli Ortodokslar tarafından bayram olarak kutlanan gün, Etiyopya Takvimi'ne göre, her yıl 27 Eylül, artık yıllar da ise 28 Eylül'e denk geliyor.