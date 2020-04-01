Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Etiyopya, Mısır ile krize yol açan baraj için halktan bağış istedi

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Mısır ile krize yol açan Hedasi Barajı'nın inşası için halka destek çağrısında bulundu.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:20
Etiyopya, Mısır ile krize yol açan baraj için halktan bağış istedi
ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Mısır ile krize yol açan Hedasi Barajı'nın inşası için halka destek çağrısında bulundu.
Barajın Nisan 2011'de başlayan inşasının 9. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Ahmed, 5 milyar dolarlık yapının Etiyopyalılar için "canlarından sonra en kıymetli şey" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Barajda temmuz ayında su tutulmaya başlanacağını belirten Ahmed, halktan tahvil satın alarak veya cep telefonlarından bağışta bulunarak projenin tamamlanmasına katkıda bulunmalarını istedi.
Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.
Barajın, gelecek yıl elektrik üretmeye başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Etiyopya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Etiyopya, Mısır ile krize yol açan baraj için halktan bağış istedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: Başkan Aksun, evde kal çağrısında bulundu - Haber 17:11: "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan'dan destek - Haber 17:11: Belediyeden trafikte "koronavirüs" farkındalığı - Haber 17:10: Bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua - Haber 17:10: Sanatçılar online konserlerde sevenleriyle buluşacak - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 15:39: Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler