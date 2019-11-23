Haberler » Güncel » Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı - Haber

Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan "evet" çıktı

Etiyopya'da, Sidamalıların yaşadığı bölgeye eyalet statüsü verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi için yapılan referandumda halkın yüzde 98,51'i "evet" oyu kullandı.

23.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:08Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan
'da, Sidamalıların yaşadığı bölgeye eyalet statüsü verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi için yapılan referandumda halkın yüzde 98,51'i "evet" oyu kullandı.
Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Burtukan Mideksa, televizyondan yaptığı açıklamada, ülkede çarşamba günü düzenlenen referandumda Sidamalıların yüzde 98,51'inin federal bir eyalet için "evet" dediğini bildirdi.
Yaklaşık 2,3 milyon kişinin oy kullandığı referandumun sonucu meclis tarafından onaylandığında Sidama ülkenin 10. eyaleti olacak.
Etnik temelli 9 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla etnik grup bulunuyor.
2007'de yapılan nüfus sayımına göre ülkenin yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:27 Bakan Selçuk, şampiyon öğretmenlere kupalarını verdi (2)
21:26 Yozgat'ta minibüs devrildi: 16 yaralı
21:26 İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
21:25 Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme
21:25 Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:30:04