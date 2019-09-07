Etiyopya'nın "işkence üssü" halkın ziyaretine açıldı - ADDİS

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Halkın ziyaretine açılan Maekelawi hapishanesiHapishaneyi gezen EtiyopyalılarMaekelawi hapishanesinde 6 ay kalan Şemsu Muhammed ile röportajAdalet Bakanı Birhanu Tsegaye'nin basına açıklamaları Etiyopya'nın işkence ve insan hakları ihlalleriyle özdeşleşen ve geçen yıl kapatılan hapishanesi Maekelawi 4 günlüğüne halkın ziyaretine açıldı.

Başkent Addis Ababa'daki tek ve iki katlı yan yana koğuş ve hücrelerden oluşan Maekelawi hapishanesinin açılışına eski mahkumların yanı sıra Adalet Bakanı Birhanu Tsegaye ve Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Meaza Ashefani de katıldı.

Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Ashenafi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan acıların unutulmaması için hapishaneyi dönüştürme kararı aldıklarını kaydederek, "Artık ülkemiz adaletin hakim olduğu yeni bir döneme doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

"Kapı çalındığında çok korkuyorduk"

Komünist Derg rejimi sırasında 6 ay hapishanede kalan Şemsu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiye dair hatırladığı tek şeyin "acı" olduğunu söyledi.

Bu günleri gördüğüne inanamadığını belirten Muhammed, "Geceleri kapı çalındığında çok korkuyorduk çünkü bu birisinin öldürülmeye yahut işkenceye götürüldüğü anlamına geliyordu. Sabah kalktığımızda kim eksik diye hep birbirimize bakardık." diye konuştu.

Kaynak: AA