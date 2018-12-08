Etiyopya'nın Tüm "Renkleri" Başkentte Toplandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:53



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:53

ADDİS Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki bir stadyumda düzenlenen Etiyopya Halkları Günü kutlamalarına yaklaşık 20 bin kişi katıldı.Dans ve piyeslerin yanı sıra farklı etkinliklerin de yapıldığı Addis Ababa Stadyumu'ndaki gösterilere, kendilerine özgü yerel giysileriyle binlerce Etiyopyalının yanı sıra Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde de katıldı.Zewde burada yaptığı konuşmada, büyük bir millet olabilme hedeflerine ulaşabilmek için barıştan başka seçenekleri olmadığını belirterek, onlarca farklı etnik grubun bir arada yaşadığı Etiyopya kültürünün "benzersiz" olduğunu söyledi.Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Etiyopya Halkları Günü, 80'den fazla farklı etnik gruba ev sahipliği yapan ülkede başta Addis Ababa olmak üzere birçok şehirde kutlanıyor.