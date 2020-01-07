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Etiyopya Noel'i kutluyor

ADDİS Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel bayramını idrak ediyor.

07.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:52 Etiyopya Noel'i kutluyor
ADDİS 'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı bayramını idrak ediyor.
Etiyopyalılar, takvim farklılığı nedeniyle 7 Ocak'ta kutlanan ve yerel dilde "Ganna" adı verilen Noel'e dualarla girerken bayram gününü, aileleri ve sevdikleriyle bir arada geçiriyor.
Hristiyanların, Noel öncesinde takip ettiği ve hayvansal ürünlerin tüketilmediği 43 günlük diyet, Noel günü kurulan zengin sofralarda son buluyor.
Bayram nedeniyle mesaj yayımlayan Ortodoks Kilisesi Patriği Abuna Mathias, ülkede farklı siyasi ve etnik gruplar arasında yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunarak halka barış ve birlik çağrısı yaptı.
Takvimlerin 2012 yılını gösterdiği ülke, yeni yıla eylül ayında girecek.
Ülkedeki Hristiyanların çoğu, 1959 yılında Mısır Kıpti Kilisesi'nden ayrılarak bağımsızlığına kavuşan Etiyopya Ortodoks Tevhidi Kilisesi'ne bağlı.
Birinci yüzyılda Hristiyanlıkla tanışan ülke, kendilerine has birçok ibadet ve ritüeli yaşatmaya devam ediyor. Domuz eti tüketmeyen ve yılın büyük bir bölümünü "oruçlu" geçiren halk, dünyada dini en fazla önemseyen topluluklardan biri olarak gösteriliyor.
Etiyopya nüfusunun yarısından fazlasını Hristiyanlar oluşturuyor.

Etiyopya, Noel, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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