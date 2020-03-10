Etiyopya uçak kazasının yıl dönümünde Boeing'i suçladı
Etiyopya, 157 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının birinci yıl dönümünde uçak üreticisi Boeing'i sorumlu gösterdi.
10.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
Etiyopya , 157 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının birinci yıl dönümünde uçak üreticisi Boeing 'i sorumlu gösterdi.
Etiyopya Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı ara raporda, başkent Addis Ababa'dan hareket ettikten dakikalar sonra yere çakılan uçakta tasarım hatalarının bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, Boeing 737 Max tipi uçaklarda kullanılan Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi'nin (MCAS) uçağın burnunu aşağı doğru yönelterek kazaya yol açtığı ve bu sistemin pilotların hava aracını manuel kontrol etmesine imkan vermediği belirtildi.
Ayrıca, Boeing'in 737 NG tipi uçaklardan 737 MAX tipi uçaklara geçen pilotlara verdiği fark eğitiminin yetersizliğine işaret edilen raporda, kaza öncesinde uçaktaki tüm kontrollerin yapıldığı ve hiçbir teknik soruna rastlanmadığı aktarıldı.
Nisan 2019'da açıklanan ön raporla benzerlikler taşıyan 136 sayfalık raporda, pilot hatası olduğuna ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Max 8 tipi uçakların ikinci kazasıydı
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.
Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 MAX uçakların uçuşunu durdurmuştu.
Etiyopya Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı ara raporda, başkent Addis Ababa'dan hareket ettikten dakikalar sonra yere çakılan uçakta tasarım hatalarının bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, Boeing 737 Max tipi uçaklarda kullanılan Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi'nin (MCAS) uçağın burnunu aşağı doğru yönelterek kazaya yol açtığı ve bu sistemin pilotların hava aracını manuel kontrol etmesine imkan vermediği belirtildi.
Ayrıca, Boeing'in 737 NG tipi uçaklardan 737 MAX tipi uçaklara geçen pilotlara verdiği fark eğitiminin yetersizliğine işaret edilen raporda, kaza öncesinde uçaktaki tüm kontrollerin yapıldığı ve hiçbir teknik soruna rastlanmadığı aktarıldı.
Nisan 2019'da açıklanan ön raporla benzerlikler taşıyan 136 sayfalık raporda, pilot hatası olduğuna ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Max 8 tipi uçakların ikinci kazasıydı
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.
Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 MAX uçakların uçuşunu durdurmuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Etiyopya uçak kazasının yıl dönümünde Boeing'i suçladı
Etiketler : Boeing 737, Etiyopya, Boeing, Güncel
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