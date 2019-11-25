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Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması

ADDİS Etiyopya hükümeti ve Çinli e-ticaret devi Alibaba, Etiyopya'da elektronik dünya ticaret platformu (eWTP) merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.

25.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:56Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması
ADDİS hükümeti ve Çinli e-ticaret devi , Etiyopya'da elektronik dünya ticaret platformu (eWTP) merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in yer aldığı imza törenine, çok sayıda bakan ve üst düzey şirket yöneticisi katıldı.
İmza töreninde konuşan Jack Ma, anlaşmanın Afrika'nın Avrupa ve ABD ile yarışabilmesi için bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Bugün Afrika, ticaretin küreselleşen yeni modeline katılıyor." ifadesini kullandı.
Ma, ülkedeki girişimciler için 100 milyon dolarlık destekte bulunacağını da bildirdi.
Afrika'da, Ruanda'dan sonra eWTP merkezinin kurulacağı ikinci ülke olan Etiyopya, yeni platformla Çin ve diğer ülkelere yaptığı ihracatını kolaylaştırmak ve artırmak istiyor.
Platformun, küçük ve orta boy işletmelerin toptan ve perakende olarak uluslararası ticaret yapması için lojistik başta olmak üzere çok sayıda avantaj sunacağı belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Alibaba, Ekonomi

Kaynak: AA

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