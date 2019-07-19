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Etiyopya ve Eritreli liderlerden "barış sürecek" mesajı

ADDİS Etiyopya ile Eritre arasında uzun süren çatışmaların ardından bir yıl önce başlayan barış sürecinde liderler pozitif mesajlar vermeyi sürdürüyor.

19.07.2019 10:55 Etiyopya ve Eritreli liderlerden "barış sürecek" mesajı
ADDİS Etiyopya ile Eritre arasında uzun süren çatışmaların ardından bir yıl önce başlayan barış sürecinde liderler pozitif mesajlar vermeyi sürdürüyor.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in komşu Eritre'ye yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ahmed'in Devlet Başkanı Isaias Afwerki ile aynı araçta şoför koltuğunda seyahat ettiği görüldü.
Başkent Asmara'nın sokaklarında da yan yana yürüyen iki lider, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde devam eden projeleri yerinde ziyaret etti.
Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, bölgesel meseleleri ele alan iki liderin barış sürecinin pozitif sonuçlarını ve iş birliğini genişletmek konusunda mutabakata vardığını belirtti.
Etiyopya ve Eritre geçen yıl temmuz ayında barış ve dostluk deklarasyonu imzalamış, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmişti.
Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Bir dönem orduda görev yapan Başbakan Ahmed, bu savaşta sahada istihbarat biriminde çalışmıştı.
Kaynak: AA
Etiyopya, Güncel

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