Etiyopyalı Sporcu, Kocaeli'de Öğrendikleri Jeet Kune Do Sporunu Ülkelerinde Öğretecek- Türk Jeet...

- (Özel haber) Etiyopyalı sporcu, Kocaeli'de öğrendikleri Jeet Kune Do sporunu ülkelerinde öğretecekTürk Jeet Kune Do'su Etiyopya'da yeni sporcular yetiştirecekKOCAELİ - Etiyopya'da yaşayan 37 yaşındaki Yusuf Muhammad, uzun zamandır hakkında araştırmalar yaptıkları Jeet Kune Do sporunu öğrenebilmek için Türkiye'ye geldi. 1 haftalık eğitimin ardından sertifikasını alan Muhammad, öğrendiği bilgilerle ülkesinde yeni sporcular yetiştirecek. Etiyopya'nın Shawa kentinde yaşayan 37 yaşındaki Yusuf Muhammad, 22 yıldır ilgilendiği Jeet Kune Do sporunu geliştirmek için sürekli internet üzerinden araştırmalar yapıyordu. İzlediği videolardan yeni teknikler öğrenmeye çalışan Muhammad, Kocaeli'de antrenörlük yapan ve merkezi Amerika'nın New York şehrinde bulunan Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ile tanıştı. Antrenör Yılmaz'ın destekleri ile Muhammad, Jeet Kune Do sporu için kilometrelerce uzaklıktaki ülkesinden Türkiye'ye geldi. Kocaeli'de Yılmaz'ın antrenörlük yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da eğitim almaya başlayan Etiyopyalı sporcu, 1 hafta içerisinde Jeet Kune Do dalında antrenörlük, temsilcilik ve hakemlik eğitimi aldı.Sertifikasını aldığında gözyaşlarına hakim olamadıAldığı sertifikalarla ülkesinde sporcu yetiştirebilme, hakemlik ve antrenörlük yapabilme yetkisi kazanan Muhammad, belgelerini alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bir yandan yıllardır geliştirmeye çalıştığı spor dalı hakkında çeşitli bilgiler elde etmenin yetkisini yaşadığını ifade eden Yusuf Muhammad, diğer yandan da çok sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, duygularına hakim olamadığını söyledi.Yüksel Yılmaz: "Türk Jeet Kune Do'sunu ülkelerine taşıyacaklar"Türk Jeet Kune Do'su dünyanın dikkatini çektiğini belirten Yüksel Yılmaz, "Bu sefer de Etiyopya'dan uzun yıllardır Jeet Kune Do çalışan ve çeşitli ülkelerden yararlanmaya çalışan kardeşimiz Yusuf Muhammad geldi. Türk Jeet Kune Do'su dikkatini çektiği için geldi. Sırada Mısır'dan sporcuların gelebileceği görünüyor. Daha sonra da bizim Hindistan'a gitme durumumuz var. Binlerce kilometre uzaklıktan, 6 saatlik uçak yolculuğu yapıp buraya geliyorlarsa kimsenin kara kaşı, gözü için değildir. Bu olayın bize ulaşması daha kolay olan Türk gençlerine örnek emsal ettiğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki şöyle bir durum var, mum dibine ışık vermezmiş. Bizim toplumumuz, batıya gelişmiş ülkelere çok özendiği için kendilerinin başarabileceklerine emin olmuyorlar. Buradan çıkacak yabancı sporcuların bizi temsil de edeceğini düşünüyorum. Hakemlik eğitimi de aldılar. Geçen yıl Taylan'da sporcu ile gittik şampiyon, oldu. Ondan önceki yıl Sri Lanka'ya 2 sporcuyla gittik, 2'si de 1. Oldu. Tabii bu dünyanın dikkatini çekiyor. Bu kardeşlerimiz de bunu görüp geldi. Türk Jeet Kune Do'sunu taşıyacaklar ülkelerine" dedi.Yusuf Muhammad: "Ülkeme gittiğim zaman eğitimler ve müsabakalar düzenleyeceğim"Daha önceden Jeet Kune Do hakkında internet üzerinden araştırmalar yaptığını, ancak spor dalını Türkiye'ye gelerek kısa sürede öğrendiğini belirten Yusuf Muhammad, döndüğünde ülkesinde öğrendiklerini yayacağını ifade ederek, "Jeet Kune Do üzerinde yaklaşık 22 senedir çalışıyorum. İnternetten yaptığım araştırma sonrasında ve izlediğim videolardan öğrenmeye çalışıyordum. Daha sonra iletişim kurduğum Yüksel Yılmaz hoca buraya gelmemi sağladı. Benim ülkeme göre buradaki spor eğitimleri daha çok gelişmiş. Buradaki Jeet Kune Do kendi yolunu çizerek orijinal bir hal almış. Buradan aldığım eğitimle ülkeme gittiğim zaman oranın Jeet Kune Do federasyonunda eğitimler ve müsabakalar düzenleyeceğim. Buradaki Yüksel hoca ile birlikte ülkemde eğitimler düzenlemeyi düşünüyorum" diye konuştu.