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Etiyopyalı veliler, FETÖ okulunu kapattırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde işlettiği bir okulun velilerin şikayeti üzerine kapatıldığı bildirildi.

03.10.2019 18:36Etiyopyalı veliler, FETÖ okulunu kapattırdı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde işlettiği bir okulun velilerin şikayeti üzerine kapatıldığı bildirildi.
AA muhabirinin veli komitesinden edindiği bilgiye göre, velilerin, yaklaşık iki ay önce yerel ve federal makamlara, okulların işleyişine ilişkin yaptığı şikayetler üzerine eyaletin Alemgena bölgesinde yer alan "Intellectual Schools" şubesi Oromo Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı.
Veli komitesinde yer alan Tamirnesh Yosef, okula kapatıldığına dair resmi yazının gönderildiğini söyledi.
Veliler, eğitim ücretinin yüksek olması, kalifiye olmayan öğretmenlerin çalıştırılması ve sağlıksız koşullar gibi pek çok konuda şikayette bulunmuştu.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya'nın Harar şehrindeki FETÖ'ye ait okulları temmuz ayında devralmıştı.
FETÖ'nün Harar ve Oromiya'daki okullarının dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 5 okulu daha bulunuyor.

Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

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