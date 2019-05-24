Etiyopyalı yetimlerin yüzü Türk hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

ADDİS Şanlıurfa
Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu tarafından Türkiye
'deki hayırseverlerden temin edilen bayram harçlıkları Etiyopyalı yetimlere dağıtıldı.
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ile Deniz Feneri
Derneğinin destekleriyle Harar kentindeki Dar-ül Hicre Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için program düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Türkiye'deki hayırseverlerin adak kurbanları burada kesildi ve pişirilen yemekler çocuklara ikram edildi. Küçük yetimlere kendi elleriyle yemek yediren platform üyeleri, çocuklara bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler de dağıttı.
Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'da yaşam koşullarının çok zor olduğunu, bundan en çok yetim ve öksüz çocukların etkilendiğini söyledi.
Türk hayırseverlerin yardımıyla yetimleri sevindirmeye çalıştıklarını belirten Gerem, şöyle konuştu:
"Burada çocuklar barakada yaşıyor. Bizler de yetimlerin sıkıntılarına bir nebze de olsa çare olmaya çalışıyoruz. Burada kalan yaklaşık 100 yetim için adak kurbanları kestik. Birlikte yemek yedik ve bize emanet edilen bayram harçlıklarını dağıttık. Buradaki insani dramı anlatmaya sözler yetmiyor. Hayırseverlerin gelip görmesi lazım. Bu yetimler ümmetin emaneti, dolayısıyla herkesin yardım etmesi gerekiyor. Yetimlere Müslümanlar bakmadığı zaman, Hristiyan misyonerler alıp kendilerine hizmet için yetiştiriyorlar. Buraya özellikle Türkiye'deki hayırseverlerin biraz daha ilgi göstermesi gerekiyor. Bu yetim coğrafyaya biraz daha ilgi ve alaka bekliyoruz."
Yetimhane sorumlusu Sahade Abdullah Berki de yetimhanede yaklaşık 100 çocuk ile 12 kadının kaldığını aktardı. İmkanları çerçevesinde çocuklara bakmaya çalıştıklarını anlatan Berki, Türk hayırseverlere teşekkür etti.
Çocuklarıyla yetimhanede kalan 45 yaşındaki Aliye Muhammed ise kendilerine yardım eden Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirerek "Cennet inşallah hayırseverlerin olacak. Bizlere yardım eden Türk hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
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Kaynak: AA