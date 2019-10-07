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Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurduBAYBURT - Bayburt ve Erzincan'da etkili olan fırtına bazı köylerde evlerin çatısını uçurdu, ağaçların dalını kırdı.

07.10.2019 10:17
Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'da etkili olan fırtına bazı köylerde evlerin çatısını uçurdu, ağaçların dalını kırdı.
Bayburt ve Erzincan'da dün akşam saatlerinde hızı saatte 75 kilometreyi bulan fırtına zarara yol açtı. Bayburt'un Uğrak köyünde etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu, bazı evlerinde bacaları yerinden söküldü. Yere savrulan çatı parçaları tehlike oluşturdu.
Erzincan'da da fırtına Ordu Caddesi üzerinde bir ağacın dallarını kırdı. Ağacın dallarının düştüğü bir otomobilde maddi hasar oluştu.
Öte yandan, ağaç kırıldığı sırada olay yerinden geçen 2 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu.
Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Erzincan, Bayburt, Genel

Kaynak: İHA

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