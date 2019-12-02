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Etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

02.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:50
ve 'da etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars- kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer buzlanmanın olduğu yolda bazı sürücüler araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için söz konusu yolda kar küreme çalışması yaptı.
Sürücülerden Adem Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın etkili olmaya devam ettiğini belirterek, "Hanlar Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi var, tır ve araçlar kar yağışı nedeniyle zor ilerliyor." dedi.
Kentte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı sürücüler, ilde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle araçlarıyla yolda ilerlemekte zorlandı.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması istendi.
Etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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