Menü
Haberler ›› Güncel ››Etkili sağanak - Güncel

Etkili sağanak

Antalya'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

16.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:45
Antalya 'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altları ve duraklara sığındı.
Sağanak nedeniyle şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte de yoğunluk yaşanan kentte, Kepez ilçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar ürünlerini şemsiyelerle korumaya çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinden itibaren sağanağın etkisini kaybedeceğini, sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde 2-6 derece azalacağını bildirdi.
Yetkililer, saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Etkili sağanak

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Etkili sağanak
Etiketler : Antalya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti