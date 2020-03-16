Etkili sağanak
Antalya'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
16.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:45
Antalya 'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altları ve duraklara sığındı.
Sağanak nedeniyle şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte de yoğunluk yaşanan kentte, Kepez ilçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar ürünlerini şemsiyelerle korumaya çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinden itibaren sağanağın etkisini kaybedeceğini, sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde 2-6 derece azalacağını bildirdi.
Yetkililer, saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
Kentte öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altları ve duraklara sığındı.
Sağanak nedeniyle şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte de yoğunluk yaşanan kentte, Kepez ilçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar ürünlerini şemsiyelerle korumaya çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinden itibaren sağanağın etkisini kaybedeceğini, sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde 2-6 derece azalacağını bildirdi.
Yetkililer, saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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