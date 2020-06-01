Etkili sağanak

Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

01.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:18
Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nin debisi yükseldi.
Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluşurken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.
Oluşan su birikintileri zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteorolojiye göre kentte, cuma gününe kadar yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Etkili sağanak

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel, Haber

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