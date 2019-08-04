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Etkili sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

04.08.2019 19:44
Etkili sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.
Altınordu, Fatsa, Ünye ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık yarım saat süren yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ise bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalışırken, yolda kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için fındık hasadına ara vermelerini istedi.
Vali Yavuz açıklamasında, kaymakamlık ve belediyelerin yağışla ilgili gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Altınordu, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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