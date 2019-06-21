21.06.2019 16:56
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Etkili sağanak trafikte aksamalara neden oldu - KOCAELİ

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolundaki ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kocaeli 'de etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolundaki ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kara yolunun Kocaeli istikameti Yeni Eşme mevkisinde yağış nedeniyle dere taşması sonucu 2 alt geçitte su baskınları yaşandı.
Bazı bölgelerinde kısmi su basmaları görülen kara yolunda trafik her iki yönden kontrollü olarak sağlanıyor.
Bu arada, Anadolu Otoyolu 'nun İstanbul- Ankara yönündeki İzmit Doğu- Adapazarı kavşakları arasındaki üst yapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, 22 Temmuz tarihine kadar 06.30-18.30 saatleri arasında durdurulmuştu.Etkili sağanak trafikte aksamalara neden oldu - KOCAELİ
Kaynak: AA
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