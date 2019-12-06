Haberler » Güncel » Etkili yağmur nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü - Haber

Etkili yağmur nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Şanlıurfa'da etkili olan yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü.

06.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:20
'da etkili olan yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü.
Merkez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesinin yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarı aşırı yağışın ardından çöktü.
Çökme esnasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken yol kenarındaki bazı araçlar zarar gördü.
Düşen molozlar belediye ekiplerince kaldırılırken yol trafiğe kapatıldı.
Bölgede esnaflık yapan Müslüm Yıldırım, istinat duvarının, akşam başlayan yağmurun etkisiyle büyük bir gürültüyle yıkıldığını söyledi.
Yıldırım, kimseye bir zarar gelmemesinin teselli kaynağı olduğunu ifade etti.
Etkili yağmur nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Yavuz Selim Mahallesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:50 Manisa'da dereye devrilen otomobildeki muhtar öldü - Haber
00:50 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 306 Ruandalı ayrılıkçı teslim oldu - Haber
00:48 Ankara'da Birlik Derneği'nden 'Ağız ve Diş Sağlığı' konulu söyleşi - Haber
00:47 Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun - Haber
00:46 Muhammed ismi ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi - Haber
23:42 Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber
22:12 ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
6.12.2019 01:06:27