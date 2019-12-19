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Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Kastamonu'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümleri indirimi uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

19.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:24 Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümleri indirimi uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mustafa D. ile avukatı katıldı.
Mustafa D, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
Beraatini talep eden Mustafa D, "17-25 Aralık sürecinin ardından örgütle herhangi bir bağım kalmadı. Önceki duruşmalarda vermiş olduğum ifadeleri tekrarlıyorum." dedi.
Mahkeme heyeti tarafından "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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