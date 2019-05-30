Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya ceza indirimi

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ihraç astsubay Osman S., 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanınca 9 yıl olan cezası, 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi. Kayseri
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Osman S., hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden ihraç astsubay, "Bildiklerimi anlattım. Pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Osman S.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerden dolayı mahkeme, cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, tahliye etti.
- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri
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