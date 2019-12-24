Haberler » Güncel » Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi - Haber

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubay sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

24.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:12 Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubay sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Fatih Hakan Bayar ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Bayar, önceki celselerde detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan, mahkeme aşamalarında verdiği beyanlar dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42   Seydişehir'de rüzgar besi damının çatısını uçurdu - Haber
14:41   Su arızası giderildi - Haber
14:40   Jandarma balkondan girdi, şüphelileri uyurken yakaladı - Haber
14:40   Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı - Haber
14:37   Şahinbey'den 25 Aralık kutlaması - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 14:49:37