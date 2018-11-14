Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Sanığa 1,5 Yıl Hapis

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:20

Kastamonu'da etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan sözleşmeli öğretmen, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru Mehmet Fatih K. ile tutuksuz yargılanan sözleşmeli öğretmen Aynur A. katıldı.Duruşmadaki savunmasında Aynur A., soruşturma aşamasında verdiği etkin pişmanlık hükümleri doğrultusundaki ifadesini tekrarladığını kaydetti. Diğer tutuklu sanık Mehmet Fatih K, kapatılan Bank Asya'ya ait kredi kartının bulunduğunu belirterek, 7 aydır tutuklu olduğunu söyledi. Mehmet Fatih K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aynur A.'ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verirken, Mehmet Fatih K.'nın da tahliyesine karar vererek duruşmayı 17 Ocak'a erteledi. - KASTAMONU