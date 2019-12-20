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Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü yapıldı

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), Uluslararası Ofisi tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü gerçekleştirildi.

20.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:33 Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü yapıldı
Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), Uluslararası Ofisi tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi kapsamında Günü gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen Filistin Günü etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı.

Etkinlikte Filistinli öğrenciler, diğer Türk ve uluslararası öğrencilere kültürlerini ve ülkelerini tanıttı.

İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Filistinli öğrenciler kültürlerini, ülkelerinin tarihini, yaptıkları sunumlar ve filmlerle anlattı.

Filistinli öğrenciler ayrıca geleneksel kıyafetlerini de tanıttı.

Ülkeleri hakkında sosyal, kültürel, coğrafi ve tarihi bilgiler veren öğrenciler, etkinlik sonunda katılanlara, ülkelerine ait yöresel yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani, amaçlarının üniversitedeki farklı kültürlerden öğrencilerin bir araya getirmek, kaynaşmamalarını, kültürlerini öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu amaçla başlattıkları Kültürlerarası Etkinlik Serisi'nin devam edeceğini bildiren Abrignani, AGÜ'de 50 ülkeden öğrencilerin öğrenim görmekte olduğunu ifade etti.

Abrignani, daha önce de Yemen, Fas, Kenya, Pakistan, Suriye ve Mısır günleri düzenlediklerini anımsattı. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Filistin, Güncel

Kaynak: İHA

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