Etkinlikler 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' ile Devam Edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, 22 Mart
Cuma günü gerçekleştirilecek 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek. Yazar Serkan
Üstüner'in kaleme aldığı 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' isimli eser iki farklı yerde konuşulacak. İlk olarak saat 14.00'da Sapanca
Şehit Albay Güner Ekici Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek olan Üstüner, saat 18.00'da Faik Baysal Kütüphanesi
'nde kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yazar Serkan Üstüner'in 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' isimli kitabının konuşulacağı söyleşi ve imza günü etkinliğimize tüm kültür sanat dostlarımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA
22 Mart, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Kaynak: İHA