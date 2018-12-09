Etkinlikler Yeni Haftada Söyleşi ve İmza Günüyle Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
, Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 11 Aralık
Salı günü gerçekleştirilecek 'Yer Kızıl' kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek.
Yazar Ali Sürmelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yer Kızıl' isimli eser iki farklı yerde konuşulacak. İlk olarak saat 14.00'da Serdivan
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek olan Sürmelioğlu, saat 18.00'da Faik Baysal
Kütüphanesinde kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yazar Ali Sürmelioğlu'nun 'Yer Kızıl' isimli kitabının konuşulacağı söyleşi ve imza günü etkinliğimize tüm kültür sanat dostları davetlidir" denildi. - SAKARYA
Aralık,Sakarya Büyükşehir Belediyesi
09 Aralık 2018 Pazar 13:06