Irak
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'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi. ZAP
'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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