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Etkisiz hale getirilen teröristler, askerin şehit olduğu saldırının failiymiş

Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, 4 Temmuz'da Eruh kırsalında Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

30.09.2019 16:22Etkisiz hale getirilen teröristler, askerin şehit olduğu saldırının failiymiş
Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, 4 Temmuz'da Eruh kırsalında Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Pervari ile Eruh ilçeleri arasındaki Akmeşe kırsalında PKK mensubu teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.
Yapılan araştırmada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 4 Temmuz'da aynı bölgede gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-31 Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlendi.
Siirt Valisi Atik'ten "Kanın yerde kalmadı" mesajı
Vali Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından, şehit Baran'ın cenaze töreninde çekilen fotoğrafı paylaştı.
Atik, paylaşımında fotoğrafın yanı sıra "Kanın yerde kalmayacak, namus sözü demiştim. Az önce yaptığımız operasyonda kanın yerde kalmadı. 5 hain etkisiz hale getirildi. Allah sana rahmet eylesin Yasin Baran şehidim." ifadelerini kullandı.
Siirt'te 4 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatılmış, teröristlerle sağlanan temasta iki asker yaralanmıştı.
Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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