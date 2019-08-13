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Gri kategoride 300'er bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü

Bitlis'te 24 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri kategoride arananlar listesinde olduğu belirlendi.

13.08.2019 17:35
Gri kategoride 300'er bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri listede yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

300' ER BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORLARDI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, 300'er bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edildi.

Gri kategoride 300'er bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü

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Kaynak: İHA

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