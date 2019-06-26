26.06.2019 10:42
Haberler » Güncel » Haber

Etkisiz hale getirilen teröristler yola patlayıcı tuzaklamış

Etkisiz hale getirilen teröristler yola patlayıcı tuzaklamış

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına patlayıcı tuzakladığı tespit edildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına patlayıcı tuzakladığı tespit edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21 Haziran'da Pervari ilçesinin Herekol Dağı kırsalında hava destekli düzenlenen "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristlerin önceden, Çemikare Yaylası Belmareş Gölü güzergahındaki yola el yapımı patlayıcı tuzaklayarak saldırı planladığı bilgisi üzerine harekete geçildi.
"Bina" adlı mayın arama köpeğinin de katılımıyla söz konusu bölgede yapılan aramada, güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu.
El yapımı patlayıcı, bölgeye gönderilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında 21 Haziran'da Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirilmiş, operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: AA
PKK , Siirt , Pervari , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:12 Dijital bağımlılığı ölçen program geliştirdi
11:12 - APARTMAN ÖNÜNDE OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA VE AİLESİNE DAYAK
11:12 ANTALYA ABLASINI ZİYARETE GELDİ, KAYBOLDU
11:12 MERSİN CARETTA CARETTALAR İÇİN YAŞAM NÖBETİ
11:11 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
11:10 Trabzon'daki selde 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar gördü
11:10 DHA YURT BÜLTENİ-7