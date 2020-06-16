Etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu belirlendi

Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu, 2'sinin gri kategoride arandığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu belirlendi
16.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:51
Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu, 2'sinin gri kategoride arandığı belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, hafta sonu düzenlenen operasyonlarda Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde 5 ve Faraşin bölgesinde 2 olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Teröristlerden 4'ünün kimliklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde İl Jandarma Komutanlığınca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan 'Jiyan' kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan sözde yönetici 'Mahir Nemrut' kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu 'Azad' kod adlı İsmail Duman'ın etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Ayrıca Hakkari ve Van il jandarma komutanlıkları koordinasyonunda jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan ve sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Brüsk' kod adlı Basri Cin olduğu belirlendi."

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Siirt, Eruh, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı Haber
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Kocaeli’nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Haber
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023’te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı Haber
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Survivor’da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Haber
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Haberler››Güncel››Etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu belirlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:31: Üretilen her 3 yumurtadan biri ihraç ediliyor - Haber 09:30: Tatvan'da, PKK'ya operasyon; 15 köyde sokağa çıkmak yasak - Haber 09:30: Sivas'taki parklara sokak hayvanları için otomatik su kabı koyuldu - Haber 09:30: Selin yıktığı ilçede, 30 yıl sonra dere yatakları yine yapılarla doldu - Haber 09:28: Evde tek kalan köpek pencereden sarktı, yürekler ağza geldi - Haber 05:55: Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı - Haber 00:04: PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi - Haber 07:25: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haberler 19:37: Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti - Haberler 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber