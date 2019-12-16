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Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza

ZONGULDAK'ta, marketlere sattığı etleri hijyen koşullarına uymadan taşıyan kapalı kasa kamyon sürücüsüne zabıta tarafından 320 lira para cezası kesildi.

16.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:35Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza
ZONGULDAK'ta, marketlere sattığı etleri hijyen koşullarına uymadan taşıyan kapalı kasa kamyon sürücüsüne zabıta tarafından 320 lira para cezası kesildi.

Kent merkezinde bir kamyondan marketlere hijyen kurallarına uyulmadan et taşındığını gören bir vatandaş, zabıtaya haber verdi. Ekipler, kent merkezinde durdurdukları kamyonun kasasında inceleme yaptı. İncelemede, etlerin hijyen koşullarından yoksun taşındığı tespit edildi. ekipleri, konuyu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekip, Isparta'dan 'a gelerek et dağıtımı yaptığı belirlenen araç sürücüsünün evrakının tam olduğunu belirledi.

GAZETECİLERİN INI ÇEKTİ

Kamyon sürücüsü İ.C.Y., ekiplerin yaptığı inceleme sırasında cep telefonunu çıkararak görüntü alan gazeteilerin fotoğrafını çekti. Evrakının tam olduğunu söyleyen İ.C.Y., "İyi çek iyi. Bende seni çekeyim. Evrakım tam benim. Sıkıntı olursa ben de senin fotoğrafını alırım" dedi.

Zabıta ekipleri, etlerin uygun koşullarda taşınmadığı gerekçesiyle İ.C.Y.'ye 320 lira ceza kesti. Kamyon sürücüsü daha sonra et yüklü kamyonuyla kent merkezinden ayrıldı.


- Zonguldak

Zonguldak, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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