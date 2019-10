ETNOFEST'e Balıkesir damgası

Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan "Etno spor Kültür Festivali"nin dördüncüsü, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katılım gösterdiği festivalde, Balıkesir Çadırı büyük ilgi gördü.Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali"nin dördüncüsü, 3 Ekim Perşembe günü Atatürk Havalimanı'nda başladı. 3-6 Ekim günleri arasında Atatürk Havalimanı'nda misafirlerini bekleyen festivale, 17 ülkeden 960 sporcu katılıyor. 300 dönümlük alan üzerinde 180 etkinlik gerçekleştirilecek olan festivalin ilk günü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yas¸ grubundan 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivalin açılış konuşmasını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Protokol üyelerinin büyük ilgi gösterdiği açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da katılım gösterdi.Başkan Yılmaz müsabakaları sporcularla izlediBaşkan Yılmaz, açılışın ardından gerçekleştirilen atlı cirit gösterilerini ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ile Başakşehirli futbolcular; Arda Turan ve Gökhan İnler'le izledi. Balıkesirli Atlı Okçular'ın da 4 gün boyunca gösteri yapacağı festivalde ayrıca, 5 Ekim Cumartesi günü Balıkesir'den gelen Barana ve Bengi ekipleri gösterilerini sunacaklar.Balıkesir'in yöresel kıyafetleri tanıtıldıOba alanında kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Çadırı'nı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Balıkesir yöresine ait kıyafetleri tanıtan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, çadırı gezdi.Festivalde, 4 gün boyunca; geleneksel okçuluk, yağlı güreş¸, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, ko"kbo"ru", atlı okc¸uluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.Geleneksel çocuk oyunları oynanacakZiyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra; ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek. Her yas¸ grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç¸ tas¸, beş¸ tas¸, dokuz tas¸, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek. - BALIKESİR