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Etnospor'da el işi ürünler görücüye çıktı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde el yapımı ürünler görücüye çıktı.

05.10.2019 13:28Etnospor'da el işi ürünler görücüye çıktı
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde el yapımı ürünler görücüye çıktı.
Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, çeşitli yörelerin geleneksel el işi ürünleri, vatandaşların beğenisine sunuldu.
Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ve el yapımı bıçaklara ilgi gösterdi.

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Kaynak: AA

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