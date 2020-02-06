Etnospor Deneyim Merkezi açıldı

Geleneksel oyun ve sporlarımızı aynı çatı altında buluşturan, birbirinden farklı 12 oyun ve sporun yer aldığı Etnopsor Deneyim Merkezi, Etiler'deki yerinde açıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açan Etnospor Deneyim Merkezi'nde birbirinden eğlenceli ve eğitici istasyonlar yer alıyor.

Okçuluk,atlı okçuluk simülatörü, VR (sanal gerçeklik) okçuluk, mangala, karelok, mas güreşi, aba güreşi gibi birçok farklı istasyonun bulunduğu Deneyim Merkezi 500 metre kare alan üzerine kuruldu. Deneyim Merkezi, çocukların ve gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

Türkiye'de bir ilk olarak geleneksel oyun, spor ve aktivite aynı çatı altında buluştu. Kapılarını açan Etnospor Deneyim Merkezi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan kadim oyun ve sporlarımız teknoloji ile harmanlanarak kurgulandı.

Çocuklar ve gençler, asırlara dayanan kültürümüzden kopmadan kurulan inovatif istasyonlarda hem eğlenecek hem de farklı deneyim yaşayacak.

Her bir oyun ve spor istasyonunda eğitimciler yer alacak katılımcılara hem tanıtım yapacak hem de eğitimler verecek.

Etnospor Deneyim Merkezi'nde gelenekten geleceğe ulaşan oyun ve sporlarımız yer alıyor. Aynı anda 100 kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Deneyim Merkezi'nde kadim sporlarımız teknoloji ile harmanlandı. 8 eğitmenin gözetiminde uygulanacak oyun ve sporlarda okçuluk, atlı okçuluk simülatörü ve VR okçuluk bölümleri yer alıyor.

Okçuluk istasyonunda gerçek bir atın hareketlerinden esinlenilerek yapılan at simülatörüne çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. VR okçuluk bölümünde üç boyutlu dünyaya giren okçular teknolojinin yardımıyla oklarını fırlattı. Etnospor Deneyim Merkezi'nde ata sporlarımız teknoloji ile yeniden harmanlandı. Geleneksel okçuluk istasyonun yanı sıra atlı okçuluk simülatörü ve VR okçuluk istasyonları meraklısını bekliyor. Gerçek bir atın hareketleri ile tasarlanan atlı okçuluk simülatörü, sıra dışı bir deneyim sunacak. VR okçuluk alanında gençler ve çocuklar teknoloji ile buluşan okçuluk atışlarını yapabilecek.

Kaynak: AA