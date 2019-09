Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim'de İstanbul 'da düzenlenecek.Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre bu yıl 4'üncüsü kez düzenlenecek festival, misafir ülke Arjantin'in aralarında bulunduğu 16 ülkenin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.Bir milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan festival, azim, kararlılık ve mücadelenin vurgulandığı "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla yapılacak.Festivale geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalında bine yakın sporcu katılacak.Yalnızca güreş kategorisinde 250 sporcunun yer alacağı festival, dört gün boyunca yağlı güreş şenliğine de ev sahipliği yapacak. Bu yıl Güney Kore'de on beşincisi düzenlenen Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya alan Berkin Aras da atlı okçuluk kategorisinde mücadele edecek.Çocuklara özel etkinliklerEtnospor Kültür Festivali'nde çocuklar geleneksel oyunlarla keyifli zaman geçirecek.Organizasyonda yarışmaları izleyecek katılımcılar, ok atma, at binme, aşık ve mangala oyunu gibi birçok spor ve oyunu ücretsiz olarak profesyonellerin gözetiminde deneyebilecek.Çocuklar da topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak.Festivalde geleneksel kültürel değerleri günümüzle buluşturma amacıyla Afganistan, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Nijerya, Sudan, Kazakistan, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Irak, Özbekistan, Pakistan, Romanya ve Zimbabve'den oluşan 15 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşturulacak.Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak.Etnospor nedir?Etnospor, oyunun giderek endüstrileştiği günümüzde, geleneksel kültürlerden süzülüp bugüne dek ulaşan, içerisinde yerel kimliklere has pek çok öge barındıran sportif etkinlikleri ifade eden kapsayıcı bir terim.Etnospor'da halk kültürlerine has özgünlükleri korumak, ilk amaç olarak öne çıkıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan ve bünyesinde halihazırda 7 ülkeden 18 federasyonu barındıran Dünya Etnospor Konfederasyonu da 2016 yılından itibaren her yıl kadim sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok farklı milletin temsil edildiği Etnospor Kültür Festivali'ni düzenliyor. Festival, spor müsabakalarının yanı sıra farklı kültürlerin geleneksel yemeklerini de ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor.