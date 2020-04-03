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Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen efsane futbolcu Samuel Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti.

03.04.2020 00:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 01:01

Fransa'da bir doktorun Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini önermesi, Afrikalı futbolcuları çıldırttı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba, "Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

ETO'O ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Demba Ba da konuyla ilgili fikrini dile getirirken, ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o Demba Ba'nın gönderisine çok sert bir yorum yaptı. Kamerunlu oyuncu Twitter hesabından, "O... çocukları" paylaşımında bulundu. Eto'o'nun bu yorumu binlerce beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

İşte o yorum:

Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen doktora küfretti

NE OLMUŞTU?

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, bir televizyon kanalında "Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini" önermesi tepki çekmişti.

Eto’o, ’Aşı Afrikalılar üzerinde denensin’ diyen Fransız doktora küfür etti
Etiketler: Antalyaspor, Samuel Eto, Konyaspor, Spor

Haberin Videosu :

Samuel Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen doktora küfretti

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