Eto’o, ’Aşı Afrikalılar üzerinde denensin’ diyen Fransız doktora küfür etti

Fransa'da bir doktorun Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini önermesi, Afrikalı futbolcuları çıldırttı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba, "Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

ETO'O ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Demba Ba da konuyla ilgili fikrini dile getirirken, ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o Demba Ba'nın gönderisine çok sert bir yorum yaptı. Kamerunlu oyuncu Twitter hesabından, "O... çocukları" paylaşımında bulundu. Eto'o'nun bu yorumu binlerce beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

İşte o yorum: