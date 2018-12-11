Eto Tüyap Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi Açıldı (2)

11 Aralık 2018 Salı 15:11



11 Aralık 2018 Salı 15:11

Eskişehir Ticaret Odası (ETO)-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi törenle açıldı.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, gerek Kongre Merkezi'nin gerekse Fuar Merkezi'nin Eskişehir'in kültür ve sanatı başta olmak üzere ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağını belirterek, kentin yakın gelecekte fuar ve kongre turizmi için en önemli destinasyonlardan biri olacağını söyledi.Medeniyetlerin edebiyat, kültür ve sanat adına ortaya koydukları değerleri sonraki nesillere yazı ve kitaplarla intikal ettirdiğini ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:"Yaptığımız ve ortaya koyduğumuz çalışmaların kaybolmaması ve onların yeni nesillerle buluşması için teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tüm bunların kaydı gerekiyor. İşte bu kayıt kitaplardır, basılı eserlerdir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda, evlerimizde ve her yerde kitap okumaya teşvik ediyoruz. Ülkemizde son yıllarda okuma anlamında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz ve bunun daha da gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Bizler ilk emri 'oku' olan bir inancın, ilim temeli üzerine büyük medeniyetler kurmuş bir milletin temsilcileri olarak kitaplara gereken değeri ve özeni göstermeli, geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalıyız. Kitaba dokunmaktan ve kitabı okumaktan, açıkçası kitap kokusundan zevk alan çocuklar yetiştirmeliyiz. Kongre merkezinin, fuar merkezinin ve bu yıl ilki yapılan Eskişehir Kitap Fuarı'nın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.""Vehbi Koç Kongre Merkezi Eskişehir'e duyduğumuz gönül bağının sembolü"Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu da ETO-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi'nin Eskişehir ekonomisine önemli katkılar sunacak bir mekan olacağını bildirdi.Eskişehir'in Koç Holding için de önemli kentlerden biri olduğunu anlatan Çakıroğlu, şunları söyledi:"Kente 1974 yılında kurduğumuzu Arçelik Buzdolabı Fabrikamız ve yanındaki kompresör fabrikamız yıllık 4 milyon adetlik kapasiteyle Avrupa'nın en büyük buzdolabı fabrikası. Üretimimizin yüzde 60'ından fazlasını ihraç ediyoruz. 1986 yılında üretime başlayan İnönü ilçesindeki Ford Otosan Fabrikamız yıllık 14 bin kamyon, 75 bin motor ve 140 bin aktarma organı kapasitesine sahip. Burada ürettiğimiz kamyonlar, transit minibüslerimizin içine koyduğumuz motorlar ve aktarma organları dünyanın pek çok pazarına ihraç ediliyor. Eskişehir'deki toplam çalışan sayımız 5 bin 300'dür. Bugün açılışını yaptığımız Vehbi Koç Kongre Merkezi de Eskişehir'e duyduğumuz güçlü gönül bağının bir sembolüdür."Çakıroğlu, Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız." sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:"Kuruluşumuzdan beri ülkemizi ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Bu güvenle geçtiğimiz 5 yılda 35 milyar lira yatırım yaptık. Buna ilave olarak 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde de 6,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Şirketlerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Buzdolabı ve İnönü Ford Otosan fabrikalarımız da bu ihracata önemli katkı sağlıyor. Son 10 yılda 7 milyar liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Türkiye'de en fazla Ar-Ge yatırımı yapan özel sektör grubuyuz. ETO-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi'nin Eskişehir'in kültür, sanayi ve ticaret alanlarındaki üstünlüklerinin dünyaya duyurulması ve daha ileriye taşınması için önemli bir fırsat yaratacaktır.""Bünyemizdeki 8'inci fuar merkezi"TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Algöz ise bugün Eskişehir Kitap Fuarı ile açılışı gerçekleştirilen Eskişehir Ticaret Odası (ETO)-TÜYAP Fuar Merkezi'nin bünyelerindeki 8'inci fuar merkezi olduğunu belirterek, Eskişehir'in uluslararası arz ve talebin buluşma noktasına haline gelmesi için bütün güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de üyesi oldukları Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre Türkiye'nin kitap yayınlamada dünya 6'ncılığına yükseldiğini belirterek, bu sıralamada Türk bağımsız yayıncılığının büyük desteği olduğunu bildirdi.ETO Başkanı Metin Güler ise 50 yıllık bir hayali gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Açılışa, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç ve diğer ilgililer ile davetliler katıldı.Açılışın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki Eskişehir Kitap Fuarı'nı gezdi.Toplam 177 yayınevinin katılımıyla hazırlanan Eskişehir Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Kitap fuarı, her gün saat 10.00-19.30'da, kapanış günü olan 16 Aralık'ta ise 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.(Bitti)