25.06.2019 11:35
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Etobur foka simit ikramı

Etobur foka simit ikramı

BODRUM'da, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, ilgi gördü.

BODRUM'da, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, ilgi gördü. Etobur bir canlı olan foka simit atılması ise dikkat çekti.
Bodrum 'un Bitez Koyu'nda bir kişi tarafından çekilen görüntüde, Akdeniz foku, sitenin iskelesinin yanına geldi. Fok, bir süre dinlendi. Foku görenlerden birinin, etobur olan, balık, ahtapot ve ıstakoz gibi canlılarla beslenen foka simit atması şaşırttı. Simiti koklayan fok, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) yetkilileri, bu fokun daha önce yine Bitez'de görüldüğünü, dinlenmek için bölgeye geldiğini belirtti.


- Muğla
Kaynak: DHA
Bitez , Bodrum , Akdeniz , Güncel

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