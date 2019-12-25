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ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

25.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:01 ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda, ayrıca 2020 yılı çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. - EDİRNE

Meclis Başkanı, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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