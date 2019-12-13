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ETSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Aras Elektrik arasında, Oda üyesi işyerlerinin indirimli elektrik kullanımına imkan tanıyacak bir protokole imza atıldı.

13.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:54ETSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Aras Elektrik arasında, Oda üyesi işyerlerinin indirimli elektrik kullanımına imkan tanıyacak bir protokole imza atıldı.

ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda imzalanan protokole ETSO adına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Muharrem Özdemir ve Hüseyin Polat, Aras Elektrik adına ise; Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (EPSAŞ) Genel Müdürü Fahrettin Tunç imza attı.

İmza töreninde konuşan Genel Müdür Fahrettin Tunç, bölgedeki ticaret ve sanayi kuruluşlarına katkı sağlamak amacıyla, "İndirimli Elektrik Enerjisi" kampanyası başlattıklarını ifade ederek, bu kapsamda ETSO ile imzalanan protokole göre, serbest tüketici niteliğine haiz müşterilerin indirimli elektrik enerjisi kullanacağını söyledi. Tunç ayrıca, ticarethanelerde yüzde 5, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 4 oranında indirim uygulanacak kampanyadan faydalanmak isteyen iş yeri sahiplerinin, Aras EPSAŞ İl Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizerek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Özdemir ise, özellikle kış aylarında hem meskenlerde hem de işyerlerinde enerji sarfiyatının arttığını belirterek, artık ticarethanelerin ve sanayi kuruluşlarının enerji giderlerinin ciddi rakamlara ulaştığını söyledi. Bu anlamda iş dünyasına enerji indirimi gibi desteklerin verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Özdemir, indirim kampanyasından dolayı Aras EPSAŞ yetkililerine teşekkür etti. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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