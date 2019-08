ETSO Başkanı Yücelik'ten 30 Ağustos mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Mesajında, Ağustos ayının Türk tarihinde 'zaferler ayı' olarak anıldığını hatırlatan Başkan Yücelik, "Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir." dedi.



Türk milletinin hiçbir zaman bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini ve gerekirse bu uğurda canını feda edeceğini dile getiren Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği eşsiz kahramanlıklarla, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla, verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Bizler de emanet aldığımız vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik ve beraberlik içinde çalışmakta, ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Muasır Medeniyetler' seviyesinin üzerine çıkma hedefine kararlılıkla ilerlemekteyiz. Bu toprakların Türk yurdu yapıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle başlayan şanlı tarihimiz, yine bir 26 Ağustos günü başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, milletimizin bu topraklarda ebediyen yaşayacağını tüm dünyaya göstermiştir.



Aziz milletimizin, istiklal ve istikbali uğruna verdiği destansı mücadelenin son halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi; Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, canı pahasına kazandığı, kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın zafer tacıdır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 97. Yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA